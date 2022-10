Verstappnu najboljši startni položaj v Mehiki

Ciudad de Mexico, 29. oktobra - Nizozemski dirkač in letošnji svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred VN Mehike in bo nedeljsko dirko začel s prvega startnega mesta. Poleg njega bo iz prve vrste startal Britanec George Russell (Mercedes). Tretji je bil njegov rojak in moštveni kolega Lewis Hamilton.