Slovenske rokometašice naskakujejo drugi del tekmovanja

Ljubljana, 1. novembra - Slovenske rokometne prvokategornice odštevajo dneve do svojega osmega nastopa na evropskem prvenstvu. Letošnji zaključni turnir bo zaradi dejstva, da so poleg Makedonk in Črnogork ene od treh organizatork velikega tekmovanja, zanje posebnega pomena, v izjemno ostri in zahtevni konkurenci pa je njihov osrednji cilj preboj v drugi del tekmovanja.