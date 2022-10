V Seulu v preveliki gneči umrlo 120 ljudi, 100 poškodovanih

Seul, 29. oktobra - V veliki gneči na festivalu ob noči čarovnic v središču Seula je danes umrlo 120 ljudi, še okoli sto pa je ranjenih, so sporočile južnokorejske oblasti. Ob začetku festivala, prvega po pandemiji covida-19, se je v ozkih ulicah središča mesta nagnetlo več tisoč ljudi, številne pa so poteptali in stisnili do smrti, poročajo tuje tiskovne agencije.