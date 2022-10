Slovenske rokometašice izgubile generalko pred domačim EP

Laško, 29. oktobra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je izgubila zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. V današnji tekmi za zaprtimi vrati v Laškem so bile od Slovenk boljše Hrvatice, ki so zmagale s 23:22.