Prekletstvo 98. minute za Atletico Madrid se nadaljuje

Madrid, 29. oktobra - Nogometaši Atletico Madrida so v 12. krogu španskega prvenstva doživeli drugo hudo razočaranje v tem tednu. Potem ko so v sredo izpadli iz nadaljnjega tekmovanja v ligi prvakov, saj niso izkoristili enajstmetrovke v 98. minuti, so danes izgubili na gostovanju v Cadizu z 2:3. Odločilni zadetek so domači dosegli v 98. minuti.