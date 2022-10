V Londonu zavračajo ruske trditve o sabotaži Severnega toka

London, 29. oktobra - Britansko obrambno ministrstvo je zavrnilo trditve Rusije, da naj bi bila britanska mornarica vpletena v septembrske eksplozije, ki so poškodovale plinovoda Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju. Označili so jih za povsem izmišljeno zgodbo "epskih razsežnosti".