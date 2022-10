Ljubljana, 29. oktobra - Samostojni policijski inšpektor iz Sektorja uniformirane policije na Policijske uprave Ljubljana Klemen Izda bo danes ob 14.30 v parku (ob Šubičevi ulici) za stavbo PU Ljubljana, Prešernova ulica 18 dal izjavo za medije v povezavi z obravnavo primerov nasilnega vedenja do poslancev DZ in ukrepov policije, so sporočili s policije. (STA)