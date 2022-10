Ljubljana, 29. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, in sicer od Barja in Brda do Vrhnike z zamudo pet do deset minut ter med razcepom Gabrk in Kozino z zamudo 15-20 minut. Možen obvoz za osebna vozila Senožeče-Kozina in Gabrk-Sežana ter skozi Trst.