Ljubljana, Celje, Podgorica in Skopje v znamenju rokometa

Ljubljana, 1. novembra - Slovenija bo v manj kot treh mesecih prizorišče novega velikega športnega tekmovanja. Po moškem svetovnem prvenstvu v odbojki bo med 4. in 20. novembrom gostila še žensko evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bo priredila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Zadnji naslov evropskih prvakinj so pred dvema letoma osvojile Norvežanke.