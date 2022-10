Britanko, ki je obglavila prijateljico, obsodili na 34 let zapora

London, 29. oktobra - Britanska osteopatinja Jemma Mitchell, ki je junija lani v Londonu obglavila svojo prijateljico 67-letno Mee Kuen Chong, je bila v petek v Londonu obsojena na dosmrtno zaporno kazen oziroma vsaj 34 let zapora. Mitchellova je postala prva ženska, katere obsodbo so v živo prenašala po televiziji v Angliji in Walesu, poroča britanski BBC.