Manila, 29. oktobra - Tropski vihar Nalgae je danes dosegel kopno na jugu Filipinov, kjer sicer že nekaj dni povzroča veliko težav zaradi obilnega deževja, zemeljskih plazov in poplav. Doslej so našteli 45 smrtnih žrtev. Sprva so sicer poročali že o 72. Številni so ranjeni in pogrešani.