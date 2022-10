Na Kaninu obeležili 50. obletnico helikopterske nesreče pri gradnji žičnice

Bovec, 29. oktobra - Na Kaninu so se v petek spomnili 50. obletnice nesreče, ki se je 30. oktobra 1972 pripetila pri gradnji žičnice. Pobudnik in slavnostni govornik je bil preživeli v nesreči Jožef Lemut, ob tej priložnosti so v restavraciji Kanin odprli tudi spominsko razstavo fotografij o gradnji smučišča, nesreči in snežnem plazu, ki je odnesel eno od postaj.