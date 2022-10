Bailey na tisoči tekmi dosegel še gol

New York, 29. oktobra - V severnoameriški hokejski ligi NHL sta na sinočnjih tekmah visoki zmagi s 4:0 dosegla Vegas in Boston. Prvi je doma premagal Anaheim, drugi pa v gosteh Columbus. Josh Bailey je za New York Islanders na svoji jubilejni tisoči tekmi v NHL dosegel zadetek in v dvoboju proti Carolini prispeval h končni zmagi 6:2.