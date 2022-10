Čančarjev Denver zmagal, Dragićev Chicago izgubil v NBA

Denver, 29. oktobra - Denver Nuggets so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali Utah Jazz s 117:101. Vlatko Čančar je za zmagovite gostitelje igral le dve minuti in je njegova statistična rubrika ostala prazna. Goran Dragić pa je ob porazu njegovega Chicaga v San Antonu proti Spurs s 124:129 v 22 minutah zbral devet točk, imel pet podaj in tri skoke.