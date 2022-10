Newyorški borzni indeksi z novo tedensko rastjo

New York, 29. oktobra - Osrednji indeksi Wall Streeta so v petek sklenili že drugi zaporedni teden rasti, kar se ni zgodilo vse od avgusta. Za rast so zaslužna dobra poslovna poročila nekaterih velikih podjetij, kot je na primer Apple, vlagatelji pa so prepričani, da bo centralna banka Federal Reserve vsaj do konca leta začasno ustavila agresivno višanje obrestnih mer.