Šentjernej, 29. oktobra - V Šentjerneju so v petek slovesno odprli prenovljeno podružnično šolo Orehovica s pripadajočim igriščem in parkiriščem. Skupna vrednost naložb, ki jih je občina izvedla v šolski stavbi in v njeni okolici, znaša 578.574 evrov, so sporočili z občine.