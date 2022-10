Razpis Zpiza za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost v letu 2022

Ljubljana, 28. oktobra - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je v uradnem listu objavil javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2022. Razpisana sredstva skupno znašajo 200.000 evrov, rok za prijavo pa je 7. november.