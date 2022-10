Umrl eden od pionirjev rock and rolla Jerry Lee Lewis

New York, 28. oktobra - Umrl je ameriški glasbenik Jerry Lee Lewis, ki velja za enega od pionirjev rock and rolla in sorodnega rockabillyja. Imel je ključno vlogo pri oblikovanju nastajajočega zvoka tega žanra. Star je bil 87 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med njegove najbolj znane uspešnice sodi skladba Great Balls of Fire.