Koprski županski kandidati na Radiu Koper o drugem tiru, hitri cesti in vetrnicah

Koper, 28. oktobra - Kandidati za župana mestne občine Koper, so v četrtek v studiu Radia Koper soočili stališča o drugem tiru, hitri cesti Koper-Dragonja, polju vetrnih elektrarn na Goliču in zagotavljanju prostorov za obrtnike in mala podjetja. Posnetek soočenja so predvajali nocoj, vmes pa je bila ena od kandidatur zavrnjena.