V celjski Tropski hiši odprli razstavo Čisto pravi zmaji

Celje, 29. oktobra - V celjski Tropski hiši so v petek odprli novo stalno razstavo Čisto pravi zmaji. Na ogled so postavili več kot 10 družin luskarjev, za katere skrbijo v hiši. Številne vrste so na ogled prvič, med njimi čisto pravi "zmajček" - azijski vodni varan. Luskarji so sicer ranljiva skupina plazilcev, so ob tem opozorili v Tropski hiši.