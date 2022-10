Golob za reševanje vprašanja Romov

Grizold po premierjevih besedah tudi kot nekdanji minister za obrambo zelo dobro pozna delovanje javne uprave in ima vso njegovo podporo, da bo k problematiki pristopil taktno, a hkrati odločno. V skupini bodo tudi štirje od 11 županov, ki so podpisali pobudo, tako da bodo lahko na enem mestu združili državne in lokalne poglede, je dejal premier.

"Sem zmeren optimist, da bomo lahko s tem naredili prve korake," je povedal. Pri tem je dodal, da problematika, ki je zelo kompleksna, ni od včeraj. Vlada ne beži od nje, želeli pa bi si, da bi bilo že v preteklosti narejenega več. Po njegovem mnenju jo je treba obravnavati ustrezno, tam, kjer je treba, tudi odločno.

Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije so na DZ naslovili pobudo za spremembo petih zakonov za reševanje romskih vprašanj. S pobudo, ki so jo predstavili v ponedeljek, bi radi zaščitili predvsem otroke, ki v romskih naseljih nimajo nobene prihodnosti.

Vprašanja, povezana z Romi v jugovzhodni Sloveniji, so to poletje postala bolj pereča. Občine so izčrpale možnosti za reševanje, zato je nujen čim prejšnji sistemski pristop države, med drugim s spremembami zakonodaje, so med drugim izpostavili na predstavitvi pobude v Novem mestu.

Predlagajo spremembe zakonov o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o socialnovarstvenih prejemkih, o urejanju trga dela, o varstvu javnega reda in miru ter o voznikih.