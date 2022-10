V spopadih v centru za migrante na Cipru posredovala policija

Nikozija, 28. oktobra - V prenatrpanem centru za sprejem migrantov na Cipru je danes prišlo do spopadov, pri čemer je izbruhnil tudi požar, policija pa je posredovala s solzivcem. Do spopadov naj bi prišlo zaradi prepira med dvema skupinama migrantov, so poročali ciprski mediji sklicujoč se na navedbe policije.