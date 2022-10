Tudi v letu 2023 prilagoditve mature zaradi covida-19

Ljubljana, 28. oktobra - Državni komisiji za poklicno in splošno maturo sta zaradi posledic epidemije covida-19 sprejeli nekatere prilagoditve maturitetnih izpitov v šolskem letu 2022/2023. Prilagoditve veljajo tako za predmaturitetni preizkus kot za spomladanski in jesenski izpitni rok obeh matur. Tako kot lani bo en tematski sklop, in ne dva, kot je bilo običajno.