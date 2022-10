V Nemčiji v soboto stavka delavcev v kovinski in elektro industriji

Köln, 28. oktobra - V soboto bodo v Nemčiji potekale opozorilne stavke delavcev v kovinski in elektro industriji, ki šteje okoli 3,8 milijona zaposlenih, so sporočili iz največjega nemškega sindikata IG Metall. Razlog za to so pripisali zastoju v pogajanjih za višje plače zaradi visoke inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.