Ljubljanska borza: SBI TOP pred prazničnim premorom ob pol odstotka

Ljubljana, 28. oktobra - Na Ljubljanski borzi se je indeks SBI TOP ob izgubi 0,54 odstotka danes ustavil pri 1016,87 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,22 milijona evrov prometa. Najbolj prometne so bile delnice NLB, ki je danes napovedala, da bo skupščina decembra odločala o izplačilu dodatnih dividend. Te delnice so izgubile 0,74 odstotka.