Policisti med preiskavo medvrstniškega nasilja osumili štiri mladoletnike

Ljubljana, 28. oktobra - Policisti so po prijavi medvrstniškega nasilja na območju Bežigrada v Ljubljani in zaznavi sumov kaznivega dejanja nasilništva izvedli vrsto preiskovalnih in preventivnih ukrepov. V preiskavi so kaznivega dejanja nasilništva osumili štiri mladoletnike, je danes v izjavi za medije pojasnil načelnik policijske postaje Ljubljana Bežigrad Jure Ulčar.