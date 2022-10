Rogaška z zmago v Novem mestu na vrh 2. SNL

Ljubljana, 28. oktobra - Nogometaši Rogaške so v 14. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Krko z 2:0. S tem so se Slatinčani, ki imajo zgolj en poraz v sezoni, vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice, kjer imajo dve točki več od Aluminija, Krka pa je tretja s štirimi točkami zaostanka. Gola za Rogaško sta dosegla Anel Hajrić in Nejc Gradišar.