V četrtek potrdili 935 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 28. oktobra - V četrtek so po podatkih ministrstva za zdravje ob 700 PCR-testih in 4533 hitrih antigenskih testih potrdili 935 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 81 bolnikov, kar je pet manj kot dan prej, med njimi jih je na intenzivni terapiji 15 oz. dva več kot dan prej. Umrli so štirje bolnik s potrjeno okužbo.