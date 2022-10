S programom za razvoj kompetenc ohranili več kot 3000 zaposlitev

Ljubljana, 28. oktobra - Konec meseca se bo zaključil program za razvoj kompetenc posameznikov, ki ga je štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad izvajal med letoma 2018 in 2022. Ta je pripomogel k temu, da je 3013 posameznikov ohranilo zaposlitev ali prešlo v novo zaposlitev, so danes sporočili iz sklada.