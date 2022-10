Nove smrtne žrtve med iranskimi protestniki

Teheran, 28. oktobra - Shodi iranskih demonstrantov, ki so v sredo obeležili 40 dni od smrti Mahse Amini, so se v četrtek nadaljevali že drugo noč zapored. Do spopadov z varnostnimi silami je prišlo v več krajih po državi. Po poročanju tujih organizacij za človekove pravice naj bi se število smrtnih žrtev gibalo med pet in osem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.