Velenju naziv zeleni list Evrope

Grenoble, 28. oktobra - V francoskem Grenoblu so sinoči za zeleno prestolnico Evrope 2024 razglasili špansko Valencio. Naziv zeleni list Evrope pa sta si razdelila danski Elsinore in Velenje. Mesta so prijela priznanja in denarno nagrado v višini 600.000 evrov za zeleno prestolnico in po 200.000 evrov za zeleni list, so danes sporočili iz Evropske komisije.