Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 29. oktobra - Pri založbi Primus so izdali nov kriminalni roman Jureta Godlerja z naslovom Doktor Nobody, Žiga Kastelic pa je v samozaložbi oz. pri Spletnem partnerju izdal roman Ti, v moji krvi. Pri založbi Miš so izdali mladinsko delo avstralskega pisatelja Andyja Griffithsa 65-nadstropna hišica na drevesu z ilustracijami Terryja Dentona.