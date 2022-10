Slovenske rokometašice pred začetkom EP še drugič s Hrvaticami

Laško, 29. oktobra - Slovensko žensko rokometno reprezentanco danes ob 17. uri čaka še zadnja pripravljalna tekma pred domačim evropskim prvenstvom, ki ga bosta med 4. in 20. poleg Slovenije gostili še Črna gora in Severna Makedonija. V četrtek so Slovenke v Laškem za zaprtimi vrati izgubile proti Hrvaški s 24:27.