Znana slovenska šesterica skakalk za uvod v Wisli

Planica, 28. oktobra - Selektor ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič je po današnji interni tekmi določil še preostali dve tekmovalki za uvod v sezono, ki bo prihodnji konec tedna v Wisli. Že prej so imele nastop zagotovljen Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc, danes sta se udarni četverici pridružili še Katra Komar in Nejka Repinc.