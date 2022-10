DZ sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 28. oktobra - Državni zbor je na izredni seji s 56 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uvaja nov naziv za strokovne delavce, in sicer višji svetnik, in rešuje tudi položaj vzgojitelja - pomočnika. Zakon bo začel veljati 1. septembra prihodnje leto.