Pahor ob 70-letnici juda v Sloveniji vročil državni odlikovanji

Ljubljana, 28. oktobra - Na slavnostni prireditvi ob 70-letnici slovenskega juda v Ljubljani je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državni odlikovanji Tini Trstenjak in Judo zvezi Slovenije (JZS). Priznanja in nagrade so podelili tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Spiros Capralos, predsednik Evropske judo zveze Laszlo Toth in JZS.