Kandidat SD za župana Murske Sobote stavi na sodelovanje, razvoj in sobivanje

Murska Sobota, 28. oktobra - Kandidat stranke SD za župana Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj pri nadaljnjem razvoju občine in regije stavi na sodelovanje, razvoj in sobivanje. Napovedal je, da bo volilna kampanja osredotočena na ljudi in njihove potrebe, sicer pa meni, da mora Murska Sobota ostati motor nadaljnjega razvoja Pomurja, za kar si bo vseskozi prizadeval.