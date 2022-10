IRDO podelil osem certifikatov strategom za družbeno odgovornost

Limbuš, 28. oktobra - Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je danes na sedežu podjetja Marles hiše v Limbušu pri Mariboru podelil novih osem certifikatov Strateg in strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. V tretji generaciji imetnikov so omenjeni certifikat prvič podelili tudi udeleženki iz tujine.