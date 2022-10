Svet delavcev RTV Slovenija: opomini 38 zaposlenim so poskus zastraševanja

Ljubljana, 28. oktobra - Izdaja pisnih opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja 38 zaposlenim na RTVS je poskus zastraševanja in utišanja do vodstva kritičnih zaposlenih ter onemogočanje sindikalne dejavnosti in delavskega soupravljanja, je na četrtkovi izredni seji ugotovil Svet delavcev. Generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha je pozval, naj ukrep odpravi.