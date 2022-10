Nova raziskava vliva upanje, da pod površjem Marsa obstajajo dokazi o življenju

Ljubljana, 28. oktobra - Mednarodna skupina raziskovalcev, v kateri so sodelovali tudi slovenski znanstveniki, je ugotovila, da lahko eden najodpornejših zemeljskih mikroorganizmov na Marsu preživi tudi do 280 milijonov let, medtem ko je izpostavljen visokemu sevanju. Ugotovitve vlivajo upanje, da bi pod površjem lahko našli dokaze o življenju na rdečem planetu.