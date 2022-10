V Sloveniji danes praznujemo dan reformacije

Ljubljana, 31. oktobra - V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, družbeno-politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Osrednja slovesnost z bogoslužjem bo v Murski Soboti, v Cankarjevem domu pa bo na ogled stripovski stand up Reformatorji na odru.