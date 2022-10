Ljubljana, 28. oktobra - Novinarska konferenca ministra za izobraževanje, znanost in šport Igorja Papiča in državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Urbana Kodriča, na kateri bosta spregovorila o četrtkovih navedbah Visokošolskega sindikata Slovenije, bo danes ob 12.30 v prostorih ministrstva za izobraževanje na Masarykovi cesti 16, so sporočili z ministrstva.