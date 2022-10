Višnja Gora, 28. oktobra - Predstavitev in druženje s kandidatom stranke SDS za župana Občine Ivančna Gorica Dušanom Strnadom in kandidati za občinski svet liste SDS bo danes ob 19. uri v prostorih Hiše kranjske čebele v Višnji Gori, so sporočili iz občinskega odbora SDS Ivančna Gorica.