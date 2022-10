Za spodbujanje podjetništva 2,2 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 28. oktobra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 2,2 milijona evrov evropskih sredstev za javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Z razpisom se spodbuja podjetništvo, so pojasnili v vladni službi.