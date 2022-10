Ljubljana, 28. oktobra - Predsednik Gibanja Svoboda in predsednik vlade Robert Golob se bo danes ob 13.30 skupaj s kandidatom Gibanja Svoboda za župana Trebnjega Gregorjem Kaplanom ter kandidati na svetniški listi in člani stranke sprehodil mimo zdravstvenega doma Trebnje (park pri občinski knjižnici), so sporočili iz Gibanja Svoboda.