Arja vas, 28. oktobra - Mlekarna Celeia je začela na strehah svojih objektov v Arji vasi postavljati sončno elektrarno, s katero bodo pokrili del potreb po električni energiji. Za to so se odločili zaradi vse višjih cen energentov ter usmerjenosti k naravi in zelenemu poslovanju, so sporočili.