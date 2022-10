Vreme: Pretežno jasno z dopoldansko meglo po nižinah

Ljubljana, 28. oktobra - Danes bo pretežno jasno, megla po nižinah se bo do poldneva razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se lahko pojavi tudi ob morju. V višjih legah bo zelo toplo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih vetrovih zadržuje topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.