Ljubljana, 28. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani ter na cestah Velika Pirešica-Arja vas, Pijava Gorica-Škofljica in Dol pri Ljubljani-Šentjakob. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.