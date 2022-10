Intel v četrtletju z nižjim dobičkom in prihodki

New York, 28. oktobra - Ameriški proizvajalec čipov Intel je v tretjem četrtletju letošnjega leta zaslužil manj dobička in prihodkov kot v enakem četrtletju lani, kar pa je bilo še vedno več od pričakovanj analitikov in njegove delnice so se v podaljšanem trgovanju v četrtek podražile. Prepričal je tudi njegov program varčevanja, ki vključuje odpuščanja.