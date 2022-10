Newyorške borze tudi danes končale neenotno

New York, 27. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje danes sklenili neenotno, a večinoma v rdečem. Na dogajanje na borzah so med drugim vplivali padec četrtletnega dobička ameriške skupine Meta, slabi poslovni rezultati Microsofta in Alphabeta ter podatki, ki kažejo na 2,6-odstotno rast ameriškega gospodarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.